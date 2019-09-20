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Kuşadası, Adana, Datça'dan destek

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemine destek giderek büyüyor. Vatan Partisi Öncü Kadın üyelerinin yurt çapında başlattığı imza kampanyasına Adana, Kuşadası ve Datça da dahil oldu.

Kuşadası, Adana, Datça'dan destek

Diyarbakır HDP binası önündeki evlat nöbetineyurdun dört bir yanından destek geliyor. Aydın'da Vatan Partisi Öncü Kadın Kuşadası ilçe örgütü imza masası oluşturdu. 

Öncü Kadın Kuşadası İlçe Başkanı Naciye Özal, HDP'nin derhal kapatılması için Meclis'i göreve çağırdı.

Ulusal Kanal, imza veren Kuşadalı vatandaşlara mikrofon uzattı.

Diyarbakır anneleri için bir kampanya da Adana'da başladı. Duyuruyu Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi AV. Hatice Nesrin Kılıçay yaptı. 

Adanalılar, evlatları PKK'nın elinde olan annelere imzalarıyla destek verdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. HDP'li bir grup, Vatan Partisi'nin Diyarbakır'daki ailelere destek mesajı olan pankartı indirdi. Vatan Partisi Datça İlçe örgütü, saldırıyı protesto etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kuşadası #adana #Datça
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