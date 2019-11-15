İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’nda Çin’in 21 trilyon dolar büyüklüğündeki Kuşak Yol Projesi enine boyuna tartışıldı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nde Ege Nasıl Konumlanacak? isimli oturumda iş çevreleri ve uzmanlar 21 İpek Yolu’nun Türkiye katkılarını masaya yatırdı.

Kuşak Yol Projesini yüz yılın projesi olduğunu vurgulayan İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Çin’in ortak kalkınma hedefine dikkat çekti.

Öztürk, Çin’in Akdeniz’de limana ihtiyacı olduğunu söyledi ve Çandarlı Limanı’na işaret etti.

Kuşak Yol Projesi Ege Bölgesi’ndeki ihracatı nasıl etkiler? Bu soruyu da Kuru Meye ve Sebze İhracatçıları başkanı Birol Celep yanıtladı.

Türkiye’nin Asya’nın Batısı’nda olmasına rağmen Asya kültürüne olan yakınlığına dikkat çeken Celep, Ege Bölgesi’nin fırsatlarını anlattı.

Çin Türk Araştırma Merkezi Başkanı Rıza Kadılar de Çin ile iş yapabilme yolunun dostluktan geçtiğinin altını çizdi.

Bu arada Türkiye’den Çin’e yapılan incir, üzüm ve kiraz ihracatına yakın zamanda süt ve et ürünlerinin dâhil olacağı belirtiliyor.

HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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