Kuşak Yol'da Vatan Partisi'nin kilit rolü

Çin’e sayısız ziyaret yapıldı, Ankara-Pekin arasında köprü kuruldu. Vatan Partisi, tarihi Kuşak Yol Girişimi’nde öncü rol üstlendi.

Çin'in insiyatifiyle gündeme gelen “Kuşak Yol Girişimi” 21. yüzyılı biçimlendirecek proje olarak biliniyor.

Asya’nın iki ucundaki ülkenin işbirliğinde Vatan Partisi’nin rolü ise büyük. Vatan Partisi Ankara-Pekin arasındaki diyaloglarda önemli rol üstlendi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek öncülüğünde Çin’e birçok kez ziyaret düzenlendi ve kritik görüşmeler yapıldı.

Ticari ilişki için en büyük adım ise Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan “Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği” toplantısı oldu. Vatan Partisi toplantıda Türk ve Çinli iş insanlarını bir araya getirdi. Toplantılara Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, üst düzey Çin yetkilileri de katıldı.

İki ülke arasında köprü görevi üstlenen Vatan Partisi’nin bu girişimlerinin ardından ticarette olumlu gelişmeler yaşandı. Türkiye kiraz ihracatı ile Çin pazarına girdi. Kiraz ihracatında ilk parti Afyon Sultandağ’dan yapıldı.

Antep ihracatı için de önemli görüşmeler yapıldı. Çin Ticaret Müsteşarı ve Vatan Partisi heyeti Birecik Belediyesi’ne ziyarette bulundu. İki ülkenin işbirliği için fikir alışverişi yapıldı. Antep fıstığı ihracatının da kısa süre sonra başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan süt ürünlerinin ihracatı konusunda da Vatan Partisi’nin iki ülke arasındaki temasları sürüyor. Tarım ihracatına yönelik ise en büyük engel gıda güvenlik anlaşması. Bu engelin aşılması için de Vatan Partisi büyük çaba harcıyor.

Bu kapsamda Çin Komünist Partisi Uluslararası Ekonomi İşbirliği Kurumu 4 Kasım’da Vatan Partisi’ni ziyaret etti. Çinli heyet ile görüşen Perinçek’in gıda güvenlik anlaşmasının yapılması yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.



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