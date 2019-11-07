Kuşak Yol Girişimi 2013'te ilan edildi

Trilyon dolarlar ayrıldı. Proje ilmek ilmek örüldü. Yükselen Asya çağının ekonomik alt yapısı Kuşak Yol Girişimi ile oluşturuldu.

Girişimin ilk yük treni Çin'in Xi'an kentinden Avrupa'ya doğru yola çıktı. Ankara'da görkemli bir törenle karşılandı. Gözler Kuşak Yol Girişimine çevrildi.

Girişim ilk olarak 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ilan edildi. Kazakistan Nazarbayev Üniversitesi'nde konuşan Xi, proje ile Avrasya ülkelerinin ekonomik ilişkisini geliştirmek ve derinleştirmek istediklerini söyledi. Proje ile Asya ve Avrupa birbirine bağlanarak tarihi ticaret güzergahını oluşturan İpek Yolu yeniden canlandırıldı.

Yaklaşık 4 milyar kişiyi etkileyen projeye milli geliri 25 trilyon doları bulan 65 ülke dahil oldu. Pekin, proje için 1 trilyon dolar kaynak ayırdı. Bunun 3 trilyon dolara çıkması da gündemde.

Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 63'üne dokunacak proje 3 koldan oluşuyor. Rusya'nın dahil olduğu Kuzey Koridor, İran'ı kapsayan Güney Koridor ve Türkiye'nin merkezinde olduğu Orta Koridor bulunuyor.

Türkiye'nin içinde yer aldığı hatta Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Türkmenistan, Kazakistan ve Afganistan bulunuyor.

Gemi güzergahı olan proje için "Demir İpek Yolları" inşa da edildi. En kritik yol ise Bakü-Tiflis- Kars tren hattı oldu. Bu hat ile Çin'in yaklaşık bir ayda Avrupa'ya ulaştırdığı ürünlerin 20 günün atlında teslim edilmesinin önü açıldı. Böylece Kuşak Yol Girişimi hatlarının geçtiği her ülke için ekonomik kalkınmanın önü açıldı.

Atlantik sisteminin hegomonyasına karşı barış içinde inşa edilen Kuşak Yol Girişimi, kazan kazan temelinde yükseliyor. Proje sayesinde kamu ve milli sermayeler ile ülkeler arası ticaret hacimleri ve yatırımlar artmaya, ilişkiler derinleşmeye başladı. Yeni limanlar ve enerji alt yapıları kuruldu.

Ayrıca ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması da ülkelerin gündeminde olan başlıklar arasında. Bunun için siyasi ve ticari ilişkilerin yanı sıra askeri işbirliklerinin artırılması da gündemde.

ulusal.com.tr