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Kuveyt, ABD ve İngiltere'den diyalog çağrısı

Kuveyt, ABD ve İngiltere'nin Körfez krizinin taraflarından krizi diyalog yoluyla çözmelerini ve gerginliği azaltmalarını istediği bildirildi.

Kuveyt, ABD ve İngiltere'den diyalog çağrısı

Kuveyt Haber Ajansı'nın (KUNA) haberine göre, Kuveyt'teki Havalli ilinde bulunan Beyan Sarayı'nda Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile İngiltere Ulusal Güvenlik Müsteşarı Marc Sedwill'in katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Haberde, üç ülkenin Körfezde devam eden kriz konusundaki endişelerini paylaştığı, taraflardan krizi diyalog yoluyla çözmelerini ve bölgedeki gerginliği azaltmalarını istedikleri belirtildi.

Toplantıda ayrıca ABD ve İngiltere'nin, Kuveyt'in arabuluculuğuna ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın krizin çözümü konusundaki çabalarına tam destek verdikleri vurgulandı.

Tillerson, 9 Temmuz'da İstanbul'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Daha sonra Kuveyt'e geçen Tillerson, Şeyh Sabah tarafından Havalli kentindeki Dar Selva Sarayı'nda kabul edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kuveyt #abd #ingiltere
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