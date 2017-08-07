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Kuvvetli sağanak yağış geliyor (İstanbul hava durumu)

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ağustos ayının 13-14'ü civarı sıcaklıkların düşmesiyle beraber, İstanbul'da dahil Marmara bölgesine kuvvetli sağanak yağış gerçekleşebileceğini belirtti

Kuvvetli sağanak yağış geliyor (İstanbul hava durumu)

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli "Buradaki sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor. Sert, sıkı sağanaklar yapabilecek seviyede olacak sıcaklar 9 derece düşecek" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu haftanın ilk yarısında yüksek sıcak ve artan nem oranıyla beraber bunaltıcı geçeceğini kaydeden Sürmeli, "Geçen hafta sonu asıl olan sıcaktı. Nem şimdi geliyor. Bugün ve yarın ve öbür gün hafta sonundan daha bunaltıcı olacak. Hafta sonunda yüzde 50'in altında nem vardı. Sıcaklık 36 dereceye çıktı.  Sıcak hava devam edecek.  Üzerine yüzde 45-50'deki nem 60'lara çıkacak. Bunaltacak" diye konuştu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #sağanak yağış
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