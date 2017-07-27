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Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara bölgesi #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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