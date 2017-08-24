Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Ankara ofisi kapatıldı. KYB Türkiye Temsilcisi Behroz Gelali, KYB bölgesinde yaşanan bir sorun nedeniyle ofisin kapatıldığını söyledi. KYB'nin PKK ile olan ilişkisi nedeniyle Ankara'nın böyle bir karar verdiği belirtiliyor.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Ankara ofisinin kapatıldığı açıklandı. Kapatma kararını KYB Türkiye Temsilcisi Behroz Gelali duyurdu.



Gelali, Süleymaniye'ye döndükten sonra kapatma kararıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Gelali, 17 yıl boyunca birçok kez "siyasi kriz" yaşandığını ancak işlerin hiçbir zaman bu raddeye varmadığını ifade etti.



"OFİSİ KAPATMAMIZI İSTEDİLER"



KYB Türkiye Temsilcisi Behroz Gelali, "Geçtiğimiz süre zarfında Süleymaniye'de, KYB'yle ilgisi olmayan siyasi bir kriz yaşandı. Daha çok kendi hatalarıydı. KYB bölgesinde yaşanan bir olay nedeniyle birkaç gün önce Dışişleri Bakanlığı, güvenlik kurumlarındaki siyasetle ilgili rahatsızlıklarını ilettiler. Bu da KYB'nin Ankara'daki ofisinin kapatılmasına kadar vardı. Bizden 3 gün içinde ofisi kapatmamızı istediler." dedi



Habertürk'ün haberine göre KYB'nin bir süredir PKK ile yakın ilişki içerisine girmesi Ankara'yı rahatsız etti. Bu rahatsızlık birkaç kez, KYB yetkililerine iletildi ancak bir sonuç alınamadı.



Gelali son olarak, "Sorun çözülene kadar ofisin kapalı olmasını istediler." ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr