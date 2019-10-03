Türkiye Güvenli Bölge'yi oluşturmakta kararlı. Bu kapsamda yapılacak operasyon için daha net mesajlar verilmeye başlandı. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy konu hakkında açıklama yaptı. Lavrov, operasyon için Türkiye ve Suriye'nin anlaşabileceğini düşündüğünü söyledi. Mulroy ise güvenlik mutabakatı taahhütlerini yerine getirdiklerini iddia etti. Bölge kaynaklarına dayandırılan bazı haberlerde ise SDG'nin Suriye Ordusu'na saldıracağı öne sürülüyor.

Türkiye Devleti, Cumhurbaşkanı seviyesinden farklı kademelere, Suriye'nin kuzeyine, Fırat'ın Doğusu'na operasyon yapacağı mesajını sıklıkla vermeye başladı.



Rusya ve Amerika'dan ise konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekât için "Türkiye ile Suriye arasındaki etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz" dedi.



Sergey Lavrov 1998'de Türkiye ile Suriye arasında yapılan Adana Mutabakatı'nı hatırlattı. ABD'nin, Türkiye'nin Suriye ile işbirliğini istemediğini ifade etti.



Rus Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuştu.



Lavrov, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermediğini söyledi. Türkiye'nin sınır konusunda meşru kaygılarını dikkate almadığını belirtti.



Rus Dışişleri Bakanı, ABD önderliğindeki koalisyonun, jeopolitik sorunlarını çözmek için Suriye'de Kürt faktörünü kullandığını ifade. etti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok defa Türkiye'nin topraklarını terörist unsurlardan koruma konusunda yasal hakkı olduğunu söylediğini hatırlattı.



Türkiye'nin Suriye'de mutabakat için ABD'ye tanıdığı süre sona ermesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.



Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, Güvenli Bölge oluşturma yönündeki taahhütlerin kendilerine düşen kısmını yerine getirdiklerini iddia etti.



Öte yandan bazı haber kuruluşları bölge kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde ABD ve SDG'nin Suriye Ordusu'na karşı Haseke-Tanaf hattında savaş hazırlığı yaptığını iddia etti.



ulusal.com.tr