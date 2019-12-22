Lavrov: Çin ile ilişkilere zarar vermeyeceğiz

Rusya, Çin ile ilişkileri konusunda Amerika'ya mesaj verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televziyonu Pervıy Kanal'da katıldığı bir programın konuğu oldu.

Lavrov, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'le yaptığı bir görüşmeden bahsetti.

Görüşmede Kissinger'ın Çin'le ilgili yazdığı kitaptan bahsettiğini belirten Lavrıv, "Kitapta ABD-Çin ilişkilerinin Rusya-Çin ilişkilerinden daha iyi olmasının ABD için ideal durum olacağı görüşü öne çıkıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, sırf ABD'liler mutlu olsun diye Çin'le ilişkilere zarar vermeyeceklerinin altını çizdi. "Ancak yaptırımlar ve ültimatomlar yerine olumlu işler yaparak, işbirliğini geliştirerek hedeflere ulaşma fikrinin önem arz ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr