Le Mesurier'in şüpheli ölümünde soruşturma derinleşti

İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye göderildi.

Polis şüpheli ölümle ilgili soruştuması devam ediyor.Öte yandan lö mezüriye'nin ön raporu hazırlandı.ön rapora göre ölümün iç kanamadan kaynaklandğı tahmin ediliyor.

Ancak Le Mesurier'in kesin ölüm nedeni, alınan kan örneğine yapılan incelemeyle ortaya çıkacak.

Le Mesurier'in şüpheli ölümündeki soruşturmaya cinayet büronun yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.

Le Mesurier'in ölümündeki şüpheler gittikçe çoğalıyor. özelliklede düştüğü yükseklik farkı akıllarda büyük soru işareti bırakıyor.

Le Mesurier'in ölümüyle ilgili Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, konuştu.

Esad, Beyaz Baretlilerin kurucusu olarak gösterilen Le Mesurier'in IŞİD lideri Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü söyledi.

Esad "Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servislerinin? Genel olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı veya diğer bölge ülkelerinin istihbarat servisleri, egemen ülkelerin servisleri değil, CIA'in birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor." dedi.

İngiliz istihbarat subayının eşi, İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber için yurt dışı yasağı kondu.

ulusal.com.tr