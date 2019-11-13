İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'nin ön otopsi raporu çıktı.

İlk belirlemelerde ölüm nedeni yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edildi. Ancak Lö Mezüriye'nin kesin ölüm nedeni, alınan kan örneğine yapılan incelemeyle ortaya çıkacak.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Eski istihbarat subayının evinden harita ve krokiler çıktığı öne sürüldü.

Lö Mezüriye'nin şüpheli ölümündeki soruşturmaya cinayet büronun yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.

İstihbarat subayının eşi, İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'in savcılığın talimatı sonucu bir kez daha emniyete çağrıldı.

Chirstina Winber'in emniyete yüzünü saklayarak gitmesi dikkat çekti.

Ceyms Gustaf Edvırd Lö Mezüriye'nin cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Cenaze İngiltere'ye gönderilecek.

ulusal.com.tr