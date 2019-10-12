Levent Kırca'yı özlemle anıyoruz

1948 yılında Samsun'da doğan Levent Kırca öğretmen bir annenin çoçuğuydu. Yokluğu iyi bilirdi. Yüreğine sahne tutukusu düştüğünde ona en çok destek veren ise annesiydi.

Çocukluğunda annesine destek olmak için elma şekeri satan Kırca'nın hayatı ortaokulda tanıştığı tiyatro ile değişti.

Usta sanatçının profesyonel sahne yolculuğu 1964 yılında başladı. Samsun'dan Ankara'ya gitti... İlk kez Ankara Devlet Tiyatrosunda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Hodri Meydan gibi pek çok tiyatro topluluğunda yer aldı.

1978'de sinema ile tanıştı. "Altınşehir", "Ne Olacak Şimdi?", "Mavi Muammer" ilk sinema filmleriydi. 1988'de Türkiye tarihinin en uzun soluklu televizyon yapımları arasına giren, izlenme rekorları kıran "Olacak O Kadar" ile evlere misafir oldu. Kırca artık Türk halkının hayatının bir parçası haline gelmişti.

Bir kuşak onunla büyüdü... 22 yıl boyunca emekçinin, memurun, işçinin, öğrencinin sorunlarını ekrana taşıdı.

Dönemin yöneticileri siyasi hicivlerinden nasibini aldı.

Ne sansürler, ne tehditler ne davalar, onu durduramadı.

"Ben halkın çocuğuyum" diyen Kırca, 2011 yılında İşçi Partisi ile siyasete adım attı.

Habertük televizyonunda Fatih Altaylı ile yaşadığı tartışma günlerce konuşuldu.

Silivri'de, Türk ordusuna ve aydınlara kurulan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını bozmak için mücadele etti.

"İçeridekiler" oyunu ile Türkiye'yi karış karış gezerek, kumpasları anlattı.

Vatan Partisi Merkez Yürütme kurulu üyesi seçilen Kırca, Ulusal Kanal'da Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. 2011 yılında da Aydınlık'ta köşe yazmaya başladı.

2013'te Haziran Ayaklaması'nda en önde yürüyen sanatçılardan biriydi. Bu yüzden dönemin Başbakanı Erdoğan'ın yine hedefi oldu. Tiyatrosuna verilen "Devlet ödenek bütçesi" kesildi. Ama yine yılmadı. Kendi elleriyle Kadıköy'de Levent Kırca Tiyatorosu'nu kurdu.

2014 yerel seçimlerinde İşçi Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak gezdi.

1988 yılında kendisine verilen Devlet Sanatçısı ünvanı, hiçbir gerekçe gösterilmeden 2015 yılında geri alındı.



Kırca son olarak kısıtlı bütçesi ile hayalindeki komedi yapımı "Sarhoşum Gel Beni Al" filmini çekti.

HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

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