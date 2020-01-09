Libya'da ateşkesin Türkiye'ye yararı ne olur?

Ankara ve Moskova'dan Libya’daki çatışma ortamının durdurulması için ateşkes çağrısı geldi. İki ülkenin Doğu Akdeniz’deki stratejik işbirliği için önemli bir kapı aralandı.

Türkiye ise Doğu Akdeniz'deki çıkarları için Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iki önemli anlaşma imzaladı. Anlaşmaları asker gönderme tezkeresi ile destekledi. Ancak sahada Libya’da meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti ile isyancı Hafter güçleri arasında bir süredir sıcak çatışma yaşanıyor.

Çatışmaların durdurulması ve Libya iç barışın sağlanması ise başta Türkiye olmak üzere bölge için hayati önem taşıyor.

Söz konusu çatışmaların durulması içinse Cumhurbaşkanı Başkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir metne imza attı. 12 Ocak'tan itibaren tarafların silahları durdurması istendi.

İki liderin Libya sahasında anlaşmasıyla birlikte Suriye'de yükselen işbirliği Doğu Akdeniz'e de yayıldı.



HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ, TANSEV KARA

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