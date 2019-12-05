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Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

GÜNDEM 05.12.2019, 20:33
Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: AA
#libya #doğu akdeniz #tbmm
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