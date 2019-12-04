Libya Mutabakatı CHP'yi rahatsız etti

Libya mutabakatı CHP'yi memnun etmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı iki ülke arasındaki anlaşmanın "kırılgan" olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin Mavi Vatan'da Libya ile attığı tarihi adım, dış cephede Yunanistan ve Avrupa Birliğini rahatsız etti. İç cephede ise karşıt ses, CHP'den yükseldi.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, anlaşma ile ilgili “gecikmiş ve hayli kırılgan adım” ifadesini kullandı.

Çeviköz, Rum kesiminin ilan ettiği sözde 13 parseli Türkiye'ye örnek gösterdi. "Geç kalındı" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "kaba güç" kullandığını iddia etti.



ulusal.com.tr