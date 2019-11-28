Libya Mutabakatı ile İsrail ve Yunanistan'ın planları engellendi

Yunanistan'a sınırlama getirildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki batı sınırı belirlendi. Bölge ülkeleriyle anlaşma yolu açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. İki ülkenin "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Uzmanlar varılan mutabakatla Yunanistan'ın bölgedeki planlarının bozulduğuna işaret etti.

Uzmanlar, İsrail sahasından çıkan doğal gazın Avrupa’ya taşınması konusunda güzergah planlarının gözden geçirileceğine işaret ediliyor. Muhtıra ile ayrıca Yunanistan'ın 39.000 km2'lik gaspı da engellenmiş oldu.

Libya ile yapılan mutabakat, Münhasır Ekonomik Bölge ilanı için de önemli bir adım.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılıç Yaşın, mutabakatı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yaşın'a göre Akdeniz'e sınırı olan diğer ülkelerle de "deniz yetki alanlarına" ilişkin anlaşmalar yapılabilir. Lübnan, Mısır ve Suriye bu kapsamda öne çıkan ülkeler.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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