Libya Mutabakatı TBMM'de
Libya ile imzalanan "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin" mutabakat Türkiye Büyük Millet Mecisi'nde onaylanmıştı. Şimdi sıra ikinci mutabakatta, yani askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifinde. Teklif Meclis'e sunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin konuştu. Libya'ya asker gönderme konusunun ise anlaşmadan bağımsız olduğunu söyledi.
GÜNDEM 15.12.2019, 18:22
Güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalanan muhtıra, 20 maddeden oluşuyor.
Muhtıra, "Güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayii, terörizm ve yasadışı göç ile mücadele, lojistik ve haritacılık, tgalep olması halinde karşılıklı savunma ve güvenlik işbirliği ofisi kurulması" gibi hükümleri içeriyor.
Askeri ve güvenlik işbirliğine ilişkin muhtıra ile Libya'ya asker gönderme konusu gündeme gelmişti.
Dışişleri Bakanı da konuyla ilgili konuştu. Libya ile daha önce yapılan anlaşmaları hatırlattı.
ulusal.com.tr
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