Libya tezkeresi Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya tezkeresine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda, Libya'da Şubat 2011'de meydana gelen olayları takip eden süreçte, ülkede parçalanmış bir yapının ortaya çıktığı anımsatıldı.

Ayrıca, "Libya'da insani durumun kötüleştiği" ifade edilerek, tezkerenin "İleride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için" kabul edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından "hayırlı olsun" mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir." dedi.

Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir mesaj geldi.. Kalın, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr