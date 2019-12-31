Libya tezkeresi turunun yeni ayrıntıları

Libya Tezkeresi için gözler 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. Öncesinde hükümetin yaptığı muhalefeti bilgilendirme turunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.



CHP'deki basına kapalı görüşmede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tezkerenin Meclis'e sunulması noktasında aceleci davranıldığını savundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sahadaki durumun Ulusal Mutabakat Hükümeti aleyhine döndüğünü ve durumların kötüleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin asker göndermesini ateşkesi sağlayabilecek bir hamle olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Yanıt olarak da Kılıçdaroğlu'nun "Libya'ya asker göndermek yerine diplomasiye öncelik verilmelidir. Ateşkesi sağlamanın yolu diplomasidir" dediği kaydedildi.

Görüşmede Libya'ya gönderilecek askeri kuvvetin sıcak çatışmaya girme ihtimali de gündeme geldi. Çavuşoğlu, kötü bir senaryo karşısında sıcak çatışmanın olabileceğini aktardı.

Çavuşoğlu, CHP'den sonra İyi Parti'ye geçti. Burada da İyi Partili kurmaylar Libya'daki gelişmelerin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit etmediği görüşünü paylaştı. İyi Parti'de Meclis'teki oylamada hayır oyu kullanılması görüşü ağır bastı. Net karar 2 Ocak'ta açıklanacak.

Bu arada Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu, İyi Parti ve Saadet Partisi'ne gitti. Burada da Kılıçdaroğlu, her iki partiden tezkereye hayır oyu vermesini istedi.

Tezkere ilişkin son açıklama Milli Savunma Hulusi Akar'dan geldi. Akar, tezkere doğrultusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

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