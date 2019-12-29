Libya tezkeresini kim destekliyor kim karşı çıkıyor?

Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri koruma kararlılığı sürdürülecek. Libya'ya asker göndermek için tezkere Meclis'e sunulacak. Konuya ilişkin muhalefet partileri bilgilendirilecek.

Türkiye, Akdeniz'deki çıkarları için askeri ve diplomatik hamlelerine kesintisiz devam ediyor. Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının belirlenmesi ve askeri işbirliği anlaşmalarını destekleyecek yeni bir adım atılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Meclis'in tatilden dönüş tarihi olan 7 Ocak'ı işaret etse de Libya'ya asker gönderme tezkeresi hazırlığına hız verildi. 30 Aralık'ta söz konusu tezkerenin Meclis'e sunulması, 2 Ocak Perşembe günü de görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda da

Ak Parti vekillerine hazır olun talimatı verdi.

Tezkereyle aynı gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirme turuna çıkacak. Çavuşoğlu Pazartesi günü saat 12'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, 14'te de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Gelişmelere ilişkin bilgi verecek.

Libya'ya asker gönderilmesine Vatan Partisi, MHP ve Büyük Birlik Partisi destek veriyor. CHP, İyi Parti ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP karşı çıkıyor.

Gözler Meclis'e çevrilmişken son açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasına Kahire'nin olumlu baktığını söyledi.

Kalın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da?" sözlerine de yanıt verdi.

ulusal.com.tr

