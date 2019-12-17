Libya'ya asker göndermemize Rusya nasıl bakar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" açıklaması gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Dr. Mehmet Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerekirse Libya'ya asker gönderebiliriz" açıklamalarını Haber Masası'nda değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

Çavuşoğlu, TBMM’ye sunulan Libya ile güvenlik ve askeri işbirliğine benzer mutabakat zaptının iki ülke arasında daha önce de imzalandığını belirterek, "Talep gelirse Libya’ya asker göndeririz" ifadelerini kullanmıştı.

ulusal.com.tr