Liderlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na başlayan mehmetçiğe destek verdi.

Sosyal medyadan açıklama yaptı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli operasyon başladıktan kısa bir süre sonra açıklama yaptı.

Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, operasyona paylaştığı şiirle destek verdi.

Akşener, "Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin" mesajı yayınladı.

Bir açıklama da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karamollaoğlu sosyal medyadan "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun" mesajını paylaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de messajını sosyal medya hesabından duyurdu.

Destici,"Hayırlı,mübarek olsun.Rabbim Kahraman Ordumuzu, Güvenlik Güçlerimizi muhafaza edip,mansur ve muzaffer eylesin." diye yazdı.

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