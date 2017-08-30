Başbakan Binali Yıldırım, 30 Ağustos mesajı yayımladı. Yıldırım'ı mesajında Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı mücadele vurgusu vardı.
Binali Yıldırım mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" diyerek çıktığı yolda hedefine ulaştığını ve asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya gösterdiğini hatırlattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Twitter hesabından mesaj yayınladı. Bahçeli, 30 Ağustos'ta Türk milletinin ordusuyla tek yürek olup devleştiğini, vurguladı. Bahçeli, şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te diktiği sancağı tutmuş kaldırmış, Anadolu'yu düştüğü yerden tekrar ayaklandırmıştır." dedi.
ulusal.com.tr
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