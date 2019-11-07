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Macera komedi filmi Çakallarla Dans 4'ün konusu ne? Çakallarla Dans 4 filmi oyuncularının isimleri

Popüler filmlerden biri olan Çakallarla Dans 4 filminin konusu hakkında arama motorlarında son dakika araştırmaları yapılıyor. Macera komedi filmi Çakallarla Dans 4'ün konusu ne? Çakallarla Dans 4 filmi oyuncularının isimlerinin ne olduğu sorgulanıyor. Birbirinden eğlenceli sahnelerin yer aldığı Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncuları

GÜNDEM 07.11.2019, 11:11
Macera komedi filmi Çakallarla Dans 4'ün konusu ne? Çakallarla Dans 4 filmi oyuncularının isimleri

Çakallarla Dans 4 filminin konusu, Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye yola koyulurlar...

OYUNCULAR KİMLER?

Şevket Çoruh
İlker Ayrık
Timur Acar
Murat Akkoyunlu
Didem Balçın
Hakan Bilgin
Hande Katipoğlu
Tim Seyfi
Ceyhun Yılmaz
Derya Şensoy

#Çakallarla Dans 4 #Şevket Çoruh #İlker Ayrık #timur acar
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