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Maçka Parkı'ndaki kıyafet geriliminin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisinin, bir kadına giydiği kıyafeti nedeniyle "Senin burada böyle gezmene izin vermem" dediği iddia edildi

Maçka Parkı'ndaki kıyafet geriliminin görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'deki Maçka Parkı'nda dün 19:30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre özel güvenlik görevlisi, bir kadına kıyafetinden rahatsız olduğunu belirterek, "Senin ben burada böyle gezmene izin vermem" dedi.

Haberturk.com'un ulaştığı görüntülerde olay anını anlatan kadının daha sonra beraberindekilerle olay yerine gelen polise şikayetçi olduğu görülüyor.

"SENDEN BAŞKA RAHATSIZ OLAN YOK"

Görüntülerde, güvenlik görevlisinin polislere insanların rahatsız olduğunu söylediğini aktaran kadının arkadaşının da "Senden başka rahatsız olan yok" dediği görülüyor.

Güvenlik görevlisinin kendisine tepki gösterenlere "Taciz edilse sen mi gelip kurtaracaksın" dediği de kameralara yansıyor.

Genç kadın, savcılığa da başvuracağını söyledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Maçka Parkı #kıyafet
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