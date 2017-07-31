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Maçka’daki güvenlik görevlisi açığa alındı

İstanbul Maçka Parkı’nda bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek parktan çıkartılmaya çalışılması üzerine yaşanan tartışmaya karışan güvenlik görevlisi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Maçka’daki güvenlik görevlisi açığa alındı

İstanbul Maçka Parkı’nda bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek parktan çıkartılmaya çalışılması üzerine yaşanan tartışmaya karışan güvenlik görevlisi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taşeronu olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışanı olan ve olaya karışan güvenlik görevlisi soruşturma tamamlanınca açığa alındı.

NE OLMUŞTU

Maçka Parkı'nda önceki gün 19.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre özel güvenlik görevlisi, bir kadına kıyafetinden rahatsız olduğunu belirterek, "Senin ben burada böyle gezmene izin vermem" dediği iddia edilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #maçka
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