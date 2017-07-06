Moskova'dan Afrin açıklaması
Moskova'dan Afrin açıklaması
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
D&R hakkında flaş karar
D&R hakkında flaş karar
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Madımak'da hayatını kaybedenler Almanya'da anıldı

Türkiye Gençlik Birliği, Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden aydınlarımızı Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut da katıldı.

Madımak'da hayatını kaybedenler Almanya'da anıldı

Türkiye Gençlik Birliği, Almanya'nın Köln kentinde Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden aydınlarımızı andı. ''Sivas Katliamında yitirdiğimiz canları anıyoruz, Türk Aleviliği '' başlığıyla yapılan etkinliğe Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut da katıldı.

Etkinlikte konuşan TGB Köln Başkanı Can Burak Naz, Alevi toplumunun Türkiye Cumhuriyeti için önemine dikkat çekti.

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mustafa Tosun da bir konuşma yaptı.

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut, Sivas katliamının bir projenin ürünü olduğuna dikkat çekti.

Zelyut, okullarda mescid tartışmasına da değindi.

 
      ​ulusal.com.tr

Etiketler; #madımak katliamı #almanya #katliam
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Satılan her 100 araçtan 36'sı yerli üretim
Sonraki Haber
FIFA açıkladı!.. Türkiye 8 sıra birden geriledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.