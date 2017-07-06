Türkiye Gençlik Birliği, Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden aydınlarımızı Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut da katıldı.

Türkiye Gençlik Birliği, Almanya'nın Köln kentinde Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden aydınlarımızı andı. ''Sivas Katliamında yitirdiğimiz canları anıyoruz, Türk Aleviliği '' başlığıyla yapılan etkinliğe Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut da katıldı.



Etkinlikte konuşan TGB Köln Başkanı Can Burak Naz, Alevi toplumunun Türkiye Cumhuriyeti için önemine dikkat çekti.



Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mustafa Tosun da bir konuşma yaptı.



Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut, Sivas katliamının bir projenin ürünü olduğuna dikkat çekti.



Zelyut, okullarda mescid tartışmasına da değindi.





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