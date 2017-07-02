Kara dumanlar Sivas'ın üzerini kapladığı ilk dakikalarda, öleceklerini düşünmemişlerdi. Merdiven aralığında toplandıklarında, birbirlerine anılarını anlatıp, şakalaşıyorlardı. Oysa dışarıdakilerin şakası yoktu... Sivas'ta 2 Temmuz günü, Cuma namazından sonra başladı olaylar. Her şey sekiz saat içinde olup bitti. 35 aydın şehit oldu. Aradan geçen 24 yıla rağmen o alevler hâlâ sönmedi.

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