Acıların unutulmadığı, yüreklerin yandığı Sivas Madımak'ta yaşamını yitiren 35 yurttaşımız için anma töreni yapıldı. Olayda yakınlarını kaybedenler, gözyaşlarına hakim olamadı. Aileler, Madımak Oteli'nin Utanç müzesi yapılmasını istedi.

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Aradan geçen 24 yıl ne o acıyı unutturdu, ne gözyaşlarını dindirdi.



2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a giden ve Madımak Otelinde kalan 33 aydın ile 2 otel çalışanı cayır cayır yakılarak katledilmişti. 35 can Sivas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.



24 yıl önce alınmayan önlem bu yıl alındı. Kent genelinde 3 bin polis görev yaptı.



Vali Davut Gül başkanlığındaki bir heyet eski Madımak Oteli'ni ziyaret etti, karanfil bıraktı.



Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de birlik mesajı verdi.



Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.



Grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu yere yürüdü. Anma programında bir grup semah döndü.



Aileler, Madımak otelinin utanç müzesi yapılmasını istedi, sevdikleri için gözyaşı döktü.



Etkinliklere CHP'li vekiler de katıldı. CHP Milletvekili Şenal Sarıhan suçluların yargılanmasını istedi.



Bir vatandaş ise milletvekillerine tepki gösterdi.





ulusal.com.tr