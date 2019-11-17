Mağdurlardan Erdoğan'a Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yanıtı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Erken emeklilik" çıkışına Emeklilikte Yaşa Takılan mağdurlardan yanıt geldi. Durumlarının erken emeklilik olarak tarif edilemeyeceğini söyleyen mağdurlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini savundu. Mağdurlar, bir gecede ellerinden alınan hakkın iadesini istediklerini belirti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunun çözümü için Sosyal Politikalar Kurulu'na talimat vermişti. Ancak son yaptığı açıklama ile EYT mağdurlarına kapıyı kapattı. Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Temsilcisi Ersin Kotan, "Bizler erken emeklilik istemiyoruz. Bunun altını tekrar çiziyorum." dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılan mağdurlar, durumlarının bir "Erken emeklilik" olmadığını vurguladı. Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini savundu.
Kotan, "Kesinlikle erken emeklilik algısını istemiyoruz. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Bunu zaten bize söylenen bir söz olarak da kabul etmiyoruz. Çünkü biz hakkımız olan emekliliğimizi istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuyu detaylı dinleyebilmesi için bizlerden bir heyeti kabul etmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, EYT sorunu çözülmediği sürece mağduriyetlerin artacağı görüşünde.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERA: AYDIN GERGİN
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P