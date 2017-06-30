AKP Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu



AKP sözcüsü Mahir Ünal Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi. Ünal, Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.



Ünal daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya ile yaşanan kriz hakkında konuşan Mahir Ünal, "Almanya'nın tutumu üzücü, kabul edilemez" diye konuştu.



CHP YÜRÜYÜŞÜ



CHP'nin Adalet Yürüyüşü ile ilgili sorularına cevap veren Ünal, "CHP sözcülerinin açıklamaları şaşırtıyor" dedi.



Ünal şöyle devam etti:



Özellikle bildiğiniz gibi, iş siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevsinde şu anda devam eden CHP'nin yürüyüşü ve buna ilişkin husular da bu çerçevede ele alındı. CHP'nin bu yürüyüşü MKYK'da özel olarak ele alınmadı. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alındı. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki söylemlerine baktığımızda aslında Kılıçdaroğlu'nun bu süreç içinde hangi dönemde milletle birlikte hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeye rastlayamayız.



15 Temmuz'dan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda FETÖ'nün kitaplarının da savunulduğu bir dil içine girilebiliyorsa, PKK'lılar için arkadaşlar ifadesi kullanılabiliyorsa, burada adaleti nerede arayacağız. CHP'li sözcüler, bu yürüyüş esnasında korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Devletimiz gerekli güvenliği sağladığı için tabii ki güvenle yürüyecekler. Mesele 15 Temmuz'da cesaretle yürümekteydi."



AKP KAMPI



Kampla ilgili yarın il başkanları toplantımız var ve bugün MKYK'da da konu ele alınacak. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Yarınki toplantıda da bu konu ele alınacaktır. Kamp kısa sürede düşünülen bir şey değil, Ağustos-Eylül ayı gibi gündeme aldığı bir değerlendirme toplantısı.



İÇTÜZÜK GÖRÜŞMELERİ 11 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK



İçtüzük konusuna gelince MHP'ye bir paket sunuldu. MHP ile görüşmelerimiz devam ediyor. 11 Temmuz'da Anayasa Komisyonu'nda içtüzük görüşülmeye başlanacak.



15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI



15 Temmuz anma törenleri yaklaşıyor. Bir vatandaş olarak da benim içimi kanatan Türkiye'nin travma yaşadıktan sonra bu travmayı üzerinden atmaya, normalleşmeye çalışıyor. 15 Temmuz yaklaşırken CHP'nin tutumu da son derece içler acısı bir görüntü sergiliyor. Biz de o gece AK Parti olarak 00:13'te selaların okunması gibi, diğer vatandaşlarımız gibi 81 ilimizde demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.



ALMANYA'NIN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ



Ünal daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya ile yaşanan kriz hakkında konuşan Mahir Ünal, "Almanya'nın tutumu üzücü, kabul edilemez" diye konuştu. Ünal şöyle devam etti: "Orada yaşayan vatandaşlarımızın toplantısına Cumhurbaşkanımızın katılmasına da Almanya izin vermemişti. Terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan'ın canlı yayınla bağlanmasına izin vermişti. Yürütülebilir bir diplomasi düzeyinde devam ettirmek istiyoruz ama, hem 15 Temmuz'dan sonra Almanya'nın FETÖ'cülere dönük tutumu, hem de Cumhurbaşkanımıza dönük bu tutumu kabul edilebilir değil."