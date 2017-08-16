AKP Sözcüsü Mahir Ünal MİT TIR’ları tartışması üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Ünal, "Kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız, ancak ihanetlerin de sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Enis Berberoğlu polemiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "tutuklama" tartışmalarına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.



“Kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız” diyen Ünal, “Ancak, biz aziz milletimizin temsilcileri olarak, ülkemize karşı işlenen ihanetlerin de sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.



Ünal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilere yanıt vermek yerine tehditler savurduğunu söyledi, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP’si suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır.” İfadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu’na sorular yönelten Ünal, yazılı açıklamada “Sayın Kılıçdaroğlu; MİT tırları ihanet suçunda FETÖ’nün yargı, emniyet, asker ve medya içindeki unsurlarıyla aynı argümanları ve söylemi hala neden kullanmaktadır?” ifadelerine yer verdi.





ulusal.com.tr