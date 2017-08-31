İtirafçı olan E.Ş. G Emniyetteki mahrem imamların isimlerini açıkladı. E.Ş.G ‘asker hususilerin’ kumpas davalarıyla ilgili ‘Vurun’ talimatını ilettiğini anlattı

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Aydınlık'tan Gamze Çınlar, FETÖ’nün emniyet mahrem hizmetler hücresinde 2012 yılından günümüze kadar görevli olduğu belirlenen bir itirafçının 50 sayfalık ifadesine ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mayıs 2017'de şüpheli olarak ifadesi alınan E.Ş.G., örgütün 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan örgütlenmesini gösteren şemayı açıkladı. E.Ş.G., Askeri Casusluk davasıyla birlikte örgütün emniyet yapılanmasında değişikliğe gidildiğine dikkat çekti. İtirafçının ifadesine göre, Askeri Casusluk soruşturmasını yürüten KOM Şube polisleri ile Emniyet'in tepesindeki 'Emin' kod adlı mahrem imam ve 'asker hususileri' (asker mahrem imamlar) buluştu. Söz konusu buluşmada 'asker hususiler' Ergenekon ve Askeri Casusluk davasını kastederek ‘Cenk sizin cevkan sizin, vurun vurabildiğiniz kadar’ dedi. Şüpheli E.Ş.G.'nin ifadesi İzmir'de yürütülen bir FETÖ davası dosyasına girdi. İtirafçı imamın teşhis ettiği kişiler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 'Emniyet'teki mahrem imamlar' iddianamesinde şüpheli olarak yer aldı.



TAYİNE TABİ (TT) SİSTEMİ



Örgütle ilk temasının 2003-2004 yıllarında lise son sınıfta başladığını anlatan itirafçı E.Ş.G., İzmir Ege Üniversitesinde okuduğu yıllarda kendisinden sorumlu örgüt elemanları (talebe mesulleri), kaldığı cemaat evlerindeki şahıslar, yıllar içinde tanıdığı bölge, il ve ilçe imamları ile kendi sorumluluğunda bulunan örgüt elemanlarının isim ve kod adlarını ifadesinde açıkladı. Üniversite dördüncü sınıfta iken ‘hususi hizmet sorumlusu’ kavramını öğrendiğini söyleyen itirafçı, 2012 yılında örgütün bir nevi personel işlerinin yürütüldüğü “TT (tayine tabi)” (atama) sistemine alındığını kaydetti. Aynı yıl örgütün özel bir mülakatından geçtikten sonra mahrem yapı birimine dahil olduğunu belirten E.Ş.G., FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına ilişkin özetle şu bilgileri verdi:



2013 YENİ YAPILANMA DÖNEMİ



2013 yılı yaz aylarından sonra örgütün Emniyet Yapılanması içinde yeni bir döneme girildi. Bu değişikliğin yapılma sebebinin Askeri Casusluk davasıyla ilgili olduğunu biliyorum. Daha önce Faruk Kod adlı Ahmet Türkmen’in ve gerçek adını bilemediğim ilk dönem Emin (Genel Müdür) kod adlı şahsın KOM Şubede bu soruşturmayı yürüten personelle ‘Asker Hususi Abilerinin’ buluşturulduğunu biliyorum. Asker Hususilerinin kendisine (Emin kod adlı şahsa) Ergenekon ve Askeri Casusluk davasını kastederek ‘Cenk sizin cevkan sizin, vurun vurabildiğiniz kadar’ dediğini duymuştum.



'ARA YAPI' BİRİMİ KURULDU



Ara yapı; örgüt vasıtasıyla okula girmiş öğrencilerin bir müddet sonra örgütle irtibatının kesilmesi halinde bunları tekrar örgüte bağlamak, geri kazanmakla görevli birimdir. Elde bulunan verilerle irtibatı kesilen öğrencilere eski öğretmenleri vasıtasıyla bir şekilde ulaşılarak geri kazanılmaya çalışılırdı. Bu tür öğrenciler öğretmenler arasında arızalı olarak tabir edilerek ‘ara yapı’ hariç bir birime dahil edilmezdi.



'BİRİ HAKKINDA YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİM OLSA...'



Emniyet Müdürlüğü içinde Personel Şube Müdürlüğü çok etkin ve yararlı bir birimdi... Benim Personel Şube Müdürlüğünde direkt tanıdığım kimse yoktu. Anca biri hakkında bir yer değişikliği talebim olsa üstümdeki konumda birine söylerdim ve silsile yolu ile rahatlıkla bu işlem yapılabilirdi.



CASUSLUK KUMPASÇISI ‘AZILI FETÖCÜ’



2012-2013 döneminde Askeri Casusluk ve Ergenekon soruşturmaları, 17/25 Aralık hükümeti devirmeye yönelik soruşturmaların en hareketli olduğu dönemlerde FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanması içinde en tepedeki isim olan 'Emin' kod adlı şahsın bürosu olan ve önemli toplantı ve kararların alındığı yer olan (açık adresini vermiş olduğum) Manavkuyu’daki büroda bulunduğum zamanlarda 1-2 kez İzmir Organize’de çalıştığını bildiğim Yaser Özoğlu (İzmir Askeri Casusluk kumpasından tutuklu) isimli şahısla tanıştım. Bu şahıs azılı bir FETÖ mensubuydu ve bildiğim kadarıyla da bu soruşturmalarda etkin bir rol alıyordu.





Şüpheli E.Ş.G.'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesinde FETÖ'nün 2013 döneminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan örgütlenmesini gösteren şema.​



EMNİYET'İN TEPESİNDE 'EMİN' KODU



FETÖ’nün il bazında emniyet yapılanması içerisinde en tepede, yani bütün emniyet yapılanmasının içindeki ‘Genel Müdür’ makamı ‘Emin’ kod adı ile tanınırdı. Buradaki Emin kod adı sabitti. Kişiler değişse bile ‘Emin’ kod adlı şahıs bütün emniyet yapılanmasının başındaydı...



MÜDÜRLÜKLER: Memurlar çalıştıkları rütbelere göre ÜNİ (akademili rütbeli personel), MYO (normal memur olup, sınavla rütbe almış personel), LİSE (polis memurları ve başpolisler) olarak sınıflandırılmıştır. Bu birimlerden sorumlu abilere 'müdür' olarak hitap edilirdi. Müdürlerin topladıkları himmetlerle ilgili bütçe yapma özerkliği vardı. Harcamalara müdürler karar verirdi. Müdürlükler mezuniyet yıllarına göre katlara ayrılmıştır.



KATLAR: Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan akademili rütbeli personel, mezuniyet yıllarına göre öğrenciler katlara bölünürdü. Bütün sınıflarda bulunan personel mezuniyet yıllarına göre bir kata bağlanarak bu kattan sorumlu müdür, müdür yardımcısı başta olmak üzere 2, 3 veya 4’lü gruplar halinde öğretmen ile kodlanan kişilere zimmetlenirdi.



*A Katı: 1980 ile 1990 yılları arasında mezun olanlar.



*B Katı: 1990 ile 2000 yılları arasında mezun olanlar.



*C Katı: 2000 ile 2010 yılları arasında mezun olanlar.



*D Katı: 2010 yılı sonrası mezunlara bakıyordu.



Kat biriminden sorumlu olan abilere 'müdür yardımcısı', kata bağlı olan abilere ise 'öğretmen' diye hitap edilirdi.



MYO (Sonradan amir olan polis memurları): Çalıştıkları birimlere göre gruplandırılır, buradaki gruplandırma, yani kat sistemi rütbeden ziyade yaş veya örgüt içindeki konumuna göreydi.



LİSE (polis memurları): Lise birimi kendi içerisinde özerk bir yapıya sahiptir. Süreç polis okulunda veya POMEM’de başlamaktadır. Polis Okulu bulunan bütün illerde polis bölgeleri mevcuttu. Bu bölgelerde kalacak öğrenciler dershane veya kolejlere gelecek referans bilgilerine göre seçilir ve normal bölge ile irtibatları yasaklanırdı.



EMNİYET BİRİMLERİ DERS İSİMLERİYLE KODLANDI



İtirafçı mahrem imam E.Ş.G., emniyet birimlerinin örgüt içerisinde ders isimleriyle kodlandığını açıkladı.



*İngilizce-İstihbarat Şube Müdürlüğü



*Kimya-KOM Şube Müdürlüğü



*Organik Kimya-Organize Şube Müdürlüğü



*Tarih- TEM Şube Müdürlüğü



*Türk Tarih- TEM (D) Büro Amirliği (Temel Tarih de olabilir)



*İlkyardım- Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü



*Ahlak- Asayiş Şube Müdürlüğü



*Beden Eğitimi - Özel Harekat Şube Müdürlüğü



*Milli Güvenlik - Güvenlik Şube Müdürlüğü



*Etüt Merkezi - Polis Karakolları



*Psikoloji - Eğitim Şube Müdürlüğü



*Hayat Bilgisi - Havalimanı Şube Müdürlüğü



*Trafik - Trafik Şube Müdürlüğü



*İnkılap Tarihi - Dış ilçeler



*Güvenlik - Koruma Şube Müdürlüğü



*Coğrafya - Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü



*Biyoloji - Kriminal Şube Müdürlüğü



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