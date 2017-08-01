Makam odasında ölü bulunan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Çalışkan'ı son yolculuğuna uğurlayan ailesinin intihara ilişkin şüpheleri var. Ulusal Kanal'a konuşan amca Mustafa Çalışkan, yeğeninin intihar ettiğine inanmıyor. Yapılan açıklamaları da yeterli bulmayan Çalışkan ailesinin tek isteği bu sır intiharın biran önce aydınlatılması.

Makamında ölü bulunan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Samsun'da toprağa verildi.



Cenaze Törene, Çalışkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Samsun Valisi Osman Kaymak, AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.



Cenazede anne Mükkerrem ile Çalışkan'ın eşi Çiğdem Çalışkan güçlükle ayakta durabildi. Çalışkan'ın cenazesi öğle vaki kılınan cenaze namazının ardından Kocaman Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yardımcısıyken 26 Aralık 2016'da Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Çalışkan'ın intiharı ise ailesine göre şüpheli. Nedeni de Çalışkan'ın intihar gerekçesine ilişkin bir açıklama olmaması.



Aileyi şüphelendiren en önemli olay, gece yarısı Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne giden Çalışkan'ın yanında korumalarının bulunmaması. Çalışkan'ın amcası Mustafa Çalışkan da işte tam da bu noktaya dikkat çekti, "Bir emniyet müdürü yakın koruması olmadan dolaşmaz" dedi.



Ulusal Kanal'a konuşan amca Çalışkan, yeğeninin başarılı ve idealist bir polis olduğunu vurguladı. Ve iddia edildiği gibi "ailevi bir problemi" bulunmadığını ve Anadolu Ajansı'nın bildirdiği gibi 2 çocuğunun olmadığını söyledi. Yeğenin umutlu , hayat dolu, çalışkan ve geleceği parlak olduğunu kaydeden amca intihar ihitimalini düşünmüyor.



Ailenin şüphelerine karşın Silivri Cumhuriyet Savcılığı da Hakan Çalışkan'ın elinde yoğun barut artığı kalması nedeniyle tetiği kendisinin çektiğini açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de makam odasında şüpheli bir duruma rastlanılmadığını belirtti.



Ailesinin tek isteği uyuşturucu çeteleri ve FETÖ ile kıyasıya mücadele eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın sır intiharının aydınlatılması.



HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

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