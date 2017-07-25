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Malatya'da FETÖ'den 6 tutuklama

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Malatya'da FETÖ'den 6 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #fetö #tutuklama #operasyon #gözaltı
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