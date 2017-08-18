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Malatya'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Örgütün "Milli Eğitim yapılanmasına" yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı

Malatya'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

 Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "Milli Eğitim yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #fetö #milli eğitim #Fetullahçı Terör Örgütü
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