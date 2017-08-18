Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "Milli Eğitim yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Örgütün "Milli Eğitim yapılanmasına" yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı.
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