Malatya Valisi Aydın Baruş: 5 vatandaşımızı kaybettik

Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bazı binalarda göçük ve hasar oluştuğunu belirtti.

Ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Baruş, "Doğanyol ilçemizde maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik, 3'ü ağır olmak üzere 40 yaralımız var. Pütürge ilçemizde şu anda kaybımız yok, bazı bölgelerde göçükler var, 50 yaralımız var. Bir tane de Kale ilçemizde yaralımız var, toplamda 91 yaralımız var. Kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler, AFAD ekiplerimiz çalışmalarına başladılar. Yine Kızılay ve AFAD'dan çadır talebinde bulunduk. Doğanyol ve Pütürge ilçemizde bütün köylerimizle irtibat kurduk, şu anda köylerimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok ancak bazı özellikle kerpiç konutlarda göçükler oluştu." şeklinde konuştu.

- "Okulları vatandaşların geçici olarak barınması için açtık"

Vali Aydın Baruş, vatandaşların geceyi geçirmeleri için tedbirler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz, çadırlar olay yerine sevk edildiğinde hemen kurulumuna başlayacak. İl merkezimizde vatandaşlarımızı barındırmak üzere otellerde ve misafirhanelerde yeteri kadar yerimiz var. Yine eski geçici barınma merkezinde konteynerlerimiz var, orada da yaklaşık 5 bin vatandaşımızı barındıracak yerimiz var. İnşallah bu geceyi sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde barınma merkezine aktardığımızda daha rahatlamış olacağız."

Vali Baruş, bazı sosyal medya hesaplarından daha yüksek şiddetli depremler olacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan yetkililerin yapacağı açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Baruş ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin Pütürge ve Doğanyol ilçelerine yönlendirildiğini, isteyenlerin kent merkezindeki misafirhaneler ve otellerde konaklamalarının sağlanacağını bildirdi.