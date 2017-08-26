Türk milletine Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesinin 946’ncı yıldönümü Muş'ta kutlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, batıya mesaj verdi "Kimse bizi bölmeyi aklına getirmesin, terör bitene kadar mücadele devam edecek" dedi. Kutlamalara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Büyük Taarruzu da anan Akar, TSK'nın her türlü tehlikeye karşı hazır olduğunu söyledi

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Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 946'ncı yıl dönümü bu görüntülerle kutlandı. Etkinliklere sadece Muşlular değil, çevre illerden de katılanlar vardı.



Ok atmak için alanlar oluşturuldu, 13 Kırkız kıl çadırı kuruldu. Yarasa adamlar gökyüzünden, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın diyarı selamladı.



Kutlamalara katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malazgirt'e helikopterle giderken, havadan incelemelerde bulundu.



Tören Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Orgeneral Akar, Büyük Taaruzu yıl dönümünde andı.



Erdoğan, konuşmasında operasyonlara değindi, "Vatanı kimse bölemez" dedi.



Erdoğan, tek devlet vurgusu yaptı.



Malazgirt'te yakın bir zamanda imar çalışmaları yapılacak. Erdoğan bunun mesajını verdi.



ulusal.com.tr

