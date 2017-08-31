İstanbul Maltepe'de pazardan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Minübüs yoluna çıkan boğa, yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Boynuz darbeleriyle havaya uçan kadın, metrelerce öteye düştü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Karşıdan karşıya geçiyordu. Arkasından koşarak yaklaşan kızgın boğadan habersizdi.



Çevredekilerin uyarılarını da duymayan kadın, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Boynuz darbesiyle metrelerce öteye savruldu.



İstanbul Maltepe'de pazardan kaçan bir boğa çevredekilere saldırdı. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı.



Maltepe Tugay yolu'nda bulunan hayvan pazarından kaçan boğa, minübüs yoluna girdi. Sahipleri boğanın peşinde kovalıyordu.



Gözü dünmüş boğa, bir anda yolun ortasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özlem Erdem'i gözüne kestirdi.



Çevredekilerin uyarılarını da duymayan Erdem, boğanın boynuz darbesiyle havaya uçtu, metrelerce öteye düştü.



Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Özlem Erdem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Kalçasında kırık tespit edilen Erdem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Geriye ise cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen bu saldırı görüntüleri kaldı.







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