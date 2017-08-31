Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı'dan ilk açıklama
Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı'dan ilk açıklama
Diyanet: Haram parayla kurban kesilmez
Diyanet: Haram parayla kurban kesilmez
İzmir'de cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlama
İzmir'de cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlama
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı

Maltepe'de pazardan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

İstanbul Maltepe'de pazardan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Minübüs yoluna çıkan boğa, yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Boynuz darbeleriyle havaya uçan kadın, metrelerce öteye düştü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Maltepe'de pazardan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Karşıdan karşıya geçiyordu. Arkasından koşarak yaklaşan kızgın boğadan habersizdi. 

Çevredekilerin uyarılarını da duymayan kadın, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Boynuz darbesiyle metrelerce öteye savruldu. 

İstanbul Maltepe'de pazardan kaçan bir boğa çevredekilere saldırdı. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı. 

Maltepe Tugay yolu'nda bulunan hayvan pazarından kaçan boğa, minübüs yoluna girdi. Sahipleri boğanın peşinde kovalıyordu. 

Gözü dünmüş boğa, bir anda yolun ortasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özlem Erdem'i gözüne kestirdi. 

Çevredekilerin uyarılarını da duymayan Erdem, boğanın boynuz darbesiyle havaya uçtu, metrelerce öteye düştü. 

Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Özlem Erdem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Kalçasında kırık tespit edilen Erdem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Geriye ise cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen bu saldırı görüntüleri kaldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #maltepe #istanbul #boğa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Denizli'de sel ve heyelan
Sonraki Haber
Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar krizini görüştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.