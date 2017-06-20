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Manisa'da 24 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Manisa'da 24 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra askerlerde kusma ve bulantı şikayeti baş göstermesinin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında yemek şirketin Manisa’daki yöneticileri, aşçı ve kışlada yemek servisi yapan şahısların da bulunduğu 24 kişi, Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri tamamlanmak üzere yeniden emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Albay Arif Seyhun Kışlası #asker #Gıda zehirlemesi #Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı
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