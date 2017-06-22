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Manisa'da deprem (İzmir'de deprem)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Manisa'da saat 11.56'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünün 4 olduğunu belirtti. İzmir ve çevresi saat 11.57'de meydana gelen depremle sallandı. Sarsıntıyla birlikte bir çok kişi iş yeri ve evlerinden sokaklara çıktı

Manisa'da deprem (İzmir'de deprem)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'da saat 11.56'da deprem oldu. 

Yerin 10,8 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu belirtildi.

AFAD'A GÖRE DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bu arada Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise deprem 4 büyüklüğünde.

AFAD'a göre, deprem 6,95 kilometre derinlikte meydana geldi.

İZMİR VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

İZMİR ve çevresi saat 11.57'de meydana gelen depremle sallandı. Sarsıntıyla birlikte birçok kişi iş yeri ve evlerinden sokaklara çıktı. Telefonlara sarılanlar depremin merkezi süsü ve büyüklüğü hakkında bilgi almaya çalıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #deprem #izmir
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