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Manisa'da deprem (son depremler)

Manisa Kırkağaç'ta dün saat 23:14'te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 00:35'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi

Manisa'da deprem (son depremler)

Manisa Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre,, Saat 23:14'te Manisa Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.

Bir deprem daha
Manisa Kırkağaç'ta saat 00:35 'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi


ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #Manisa #son dakika
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