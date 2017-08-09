Manisa Kırkağaç'ta dün saat 23:14'te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 00:35'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi

Manisa Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre,, Saat 23:14'te Manisa Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.



Bir deprem daha

Manisa Kırkağaç'ta saat 00:35 'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi





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