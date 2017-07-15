MANİSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 78 zanlı gözaltına alındı.

MANİSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 78 zanlı gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik kentteki soruşturmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, ByLock kullandığı belirlenen ve gözaltı kararı çıkartılan 250 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktorun da bulunduğu 78 kişi, gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından zanlılar, emniyete götürüldü.



IŞİD'DEN İSE 4 KİŞİ GÖZALTINDA



Öte yandan bir diğer terör örgütü IŞİD'e yönelik kentte yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan bu şüpheliler de emniyete götürüldü. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.