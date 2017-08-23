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Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin kentteki esnaf yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda, ByLock kullandığı öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı

Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün esnaf yapılanmasına yönelik olduğu belirtilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ByLock kullandıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkartılan 25 kişinin daha arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Manisa #fetö #gözaltı #operasyon
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