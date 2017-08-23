Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasında yer aldıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 20 zanlı gözaltına alındı

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün esnaf yapılanmasında görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.



Zanlılar, Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.