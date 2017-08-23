Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Türk şirket, Alman devini satın aldı
Türk şirket, Alman devini satın aldı
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasında yer aldıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 20 zanlı gözaltına alındı

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün esnaf yapılanmasında görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı #bylock
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı
Sonraki Haber
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.