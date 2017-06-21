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Manisa'da gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyede

Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Manisa'da gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyede

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında yemek şirketinin Manisa Doğu Kışla ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da bulunduğu 40 şüpheliden 25'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #gözaltı #gıda zehirlenmesi
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