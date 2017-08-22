Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında çalışan işçilerin bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu 6 işçi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında çalışan işçilerin bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu 6 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe mevkisinde üzüm bağında çalışan mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda bir ağaca yıldırım isabet etti.



Ağacın etrafında bulunan aileden Niyazi, Gurbet, Fatma, Sevda, Çimen ve Merve Kaşan yaralandı.



Diğer işçilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.



Vücudunda yanık oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.