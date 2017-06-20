CHP'li milletvekilleri, Manisa'daki askerlerin gıda zehirlenmesi iddialarını görüşmek üzere TBMM Milli Savunma Komisyonunu toplantıya çağırdı

CHP'li milletvekilleri, Manisa'daki askerlerin gıda zehirlenmesi iddialarını görüşmek üzere TBMM Milli Savunma Komisyonunu toplantıya çağırdı.

TBMM Milli Savunma Komisyonunun CHP'li üyeleri Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Hatay Milletvekili Birol Ertem ile bazı CHP milletvekilleri, üzerinde "adalet" yazan tişörtlerle parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Nurlu, Manisa'da son bir ay içinde askerlerin, 4 kez yedikleri yemeklerden zehirlendiğini, bunun sıradan bir zehirlenme vakası olmadığını düşündüklerini söyledi. Nurlu, "Manisa'nın en büyük askeri birliklerinde sık sık askerler zehirleniyorsa ve hiçbir tedbir alınmıyorsa, ortada çok ciddi bir sorun vardır ve bu sorun giderek büyümektedir." dedi.

CHP olarak bu konuyla ilgili verdikleri araştırma komisyonu kurulması önerisinin, AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini ifade eden Nurlu, "Onlar, önemsiz olarak gördüğü için askerlerimiz zehirlenmeye devam ediyor. Önergeyi reddeden AKP milletvekilleri, cuma ve cumartesi yaşanan zehirlemelerden sorumludur. İlk zehirlenme vakasından sonra yemek şirketinin sözleşmesi feshedilip gerekli önlemler alınsaydı binlerce askerimiz tekrar tekrar zehirlenmeyecekti." diye konuştu.

Nurlu, askeri yemek ihalelerinin nasıl yapıldığı, ihale komisyonunda kimlerin yer aldığı, ihaleye kaç firmanın girdiği, bu firmaların kimlere ait olduğunun açıklanması gerektiğini belirtti. Nurlu, 6 bin askerin bulunduğu ve 27 Mayıs'ta zehirlenme vakasının yaşandığı Kırkağaç'taki askeri birliğe gıda temin eden şirketlerle sözleşmelerin devam ettiğini kaydetti.



"Yemek ihalelerinden pis kokular geliyor"

Kamu kurumlarının ve askeri birliklerin yemek ihalelerinden çok pis kokuların geldiğini, bunların mide bulandırıcı olduğunu savunan Nurlu, askerlerin zehirlendiği birliklere yemek veren yemek şirketinin siyasi bağlantılarının araştırılmasını istedi. Nurlu, "Çünkü 12 büyük askeri birliğe, Ankara ve İstanbul'da birçok hastaneye yemek veren şirketin arkasında siyasi bir güç olmadan bu ihaleleri alması mümkün değildir. 15 Temmuz sonrasında meydanlarda yemek dağıtan bu şirket AKP iktidarının gözdesi olan bir şirkettir. Bin 49 askerin hastaneye kaldırılması hatta Er Hüsnü Özel'in yaşamını yitirmesi bile yeterli olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Manisa'daki askerlerin zehirlenmesine dair ne Genelkurmaydan ne de Milli Savunma Bakanından tatmin edici bir açıklama yapılmadığını öne süren Nurlu, şöyle devam etti:

"Herkes biliyor ki şirket sahiplerinin başka başka isimlerde birçok şirketi var. ROTA şirketinin sözleşmesi iptal edilip, aynı ihaleyi başka bir şirket adıyla yine aynı kişiler alırsa sakın şaşırmayın. Milli savunmayı ve TSK mensuplarının sağlığını tehdit eden çok ciddi bir sorunla karşı karşıyız. Bu aynı zamanda ulusal bir güvenlik sorunudur. Asker karavanası, TSK'da özel bir öneme sahiptir. Yaşanan zehirlenme vakalarının asıl nedeni özelleştirme politikalarıyla, Mehmetçiğin mutfağına sokulan şirketlerdir. Askerlerimizin beslenmesi, kar payı peşinde koşan şirketlere bırakılamaz. Bu yüzden Türk ordusunun kendi geleneklerine dönmeli ve Mehmetçiğin kendi karavanasından sağlıklı şekilde beslenmesi sağlanmalıdır.

Bu nedenle Milli Savunma Komisyonun CHP'li üyeleri olarak Komisyon Başkanı'na bir çağrıda bulunarak, Milli Savunma Komisyonunun toplantıya çağrılması talebinde bulunduk. Asker ailelerini tedirgin eden ve toplumda büyük tepkiye neden olan Manisa'da yaşanan zehirlenme vakalarını görüşmek üzere Milli Savunma Komisyonunun en kısa zamanda toplantıya çağrılmasını ve Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından konu hakkında komisyon üyelerine bilgi verilmesini istedik."