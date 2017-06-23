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Manisa'da Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı

Milli Savunma Bakanı Işık'ın talimatı üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesinin yaşandığı Manisa'daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç görevinden alındı

Manisa'da Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı

Manisa'daki kışlada askerlerin gıdadan zehirlendiği iddialarının ardından 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı ile görevden alındı. 

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1. Piyade Er Eğitim Tugayında askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarının ardından Bakan Işık, talimat verdi. 

Talimat kapsamında, Tugay Komutanı Piyade Albay Şefik Güvenç görevinden alınarak, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) emrine görevlendirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #Şevki Güvenç #fikri ışık
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